Cesena, dopo 28 anni cambia il regolamento per utilizzare le palestre scolastiche

La sua entrata in vigore risaliva al 5 ottobre 1998. Dopo quasi trent’anni, il Comune di Cesena ha deciso di aggiornare il regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo delle palestre di cui sia titolare o di cui abbia disponibilità da altri Enti. Una scelta dettata dalla nascita e dal conseguente interesse verso nuove discipline e dalla crescita di quelle tradizionali che negli anni hanno consolidato la loro presenza sul territorio. «L’obiettivo dell’Amministrazione – ha spiegato l’assessore allo sport Christian Castorri durante la presentazione alla terza Commissione consiliare della delibera che vorrebbe introdurre l’aggiornamento normativo – è creare le condizioni affinché tutte le associazioni sportive possano esercitare le loro attività negli spazi pubblici».