Cesena, dopo 14 anni si liberano 13 posti auto vicini al centro occupati dai carabinieri

Il trasloco dei carabinieri nella loro nuova caserma in zona “Montefiore” consente di recuperare un piccolo ma preziosissimo numero di posti auto in via Natale Dell’Amore, che si riveleranno molto utili, soprattutto per i frequentatori del centro, visto che si trovano a una manciata di minuti di cammino dal cuore della città. A ridosso dell’incrocio con viale Bovio, lungo quella strada 13 stalli erano stati riservati negli ultimi 14 anni alla sosta dei veicoli dell’Arma, che si era trasferita in affitto nei locali all’angolo tra via Dell’Amore e l’Emilia, dopo che aveva dovuto lasciare la storica sede nei dintorni del teatro Bonci. A partire da ieri mattina, 7 sul lato est della carreggiata e 6 sul lato ovest sono di nuovo a disposizione dei cittadini, a pagamento: la tariffa è di 1,10 euro per la prima ora e 1,50 a partire dalla seconda. Oltre che per raggiungere il centro storico, quei parcheggi daranno un po’ di fiato a residenti della zona e alle non poche attività presenti. A cominciare dalle due case di cura situate nei paraggi, la “Malatesta Novello” e il “San Lorenzino”, che hanno grande fame di spazi per la sosta per i loro numerosi utenti, dal laboratorio analisi “Suzzi”, per restare a strutture sanitarie, senza dimenticare la sede della Polizia locale e quelle dei sindacati Cisl e Uil. Na sono diversi anche gli esercizi commerciali nella stessa di edifici che separa via Dell’Amore dalla parallela via Marinelli e quest’ultima da corso Cavour.