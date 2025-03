Cesena, “Donne in arte” sabato 15 marzo in Piazza Almerici

Tornano gli appuntamenti nel centro storico, promossi da ‘Il drago blu’ e dall’Amministrazione comunale di Cesena, con il supporto delle associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti). Questo ciclo di eventi animerà la primavera dei cesenati, ma anche di turisti e visitatori, con momenti di divertimento, occasioni di shopping nel centro storico e una ricca programmazione di fiere, mercati ed eventi culturali tra la Biblioteca Malatestiana, le galleria d’arte del Ridotto e Pescheria e il teatro ‘Alessandro Bonci’.

Il prossimo appuntamento è per sabato 15 marzo, alle ore 16:30, in piazza Almerici, con ‘Donne in arte’: canto dal vivo, letture, poesie ed esposizioni di quadri. A seguire, sabato 5 aprile, in vista della Pasqua, la festa si trasferirà in piazza Albizzi con ‘Caccia alle uova’. A partire dalle ore 14:30, fino alle 18:30, animatrici e animatori accompagneranno per le vie del centro storico le bambine e i bambini alla ricerca delle uova (appuntamento su prenotazione).

Sabato 10 maggio, alle ore 16:30, piazza del Popolo si trasformerà in un ‘grande galeone’ con ‘Pirati da strapazzo’, uno spettacolo per bambini e famiglie con giochi, balli e ricchi premi per tutti. Il palinsesto di iniziative primaverili si concluderà sabato 17 maggio in piazza Almerici. A partire dalle ore 16:30 trampolieri e artisti circensi intratterranno i presenti.

Per tutte le informazioni e per prenotazioni si rimanda ai seguenti contatti: 333 7197070 oppure 349 23447746 – ildragoblucesena@gmail.com.