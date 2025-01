Cesena, donna scivola nella notte nella scarpata per soccorrere il cane con la zampa fratturata: soccorsi dai Vigili del Fuoco

Scivola nella scarpata per recuperare il cane, intervengono i Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco di Cesena e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Forlì sono intervenuti attorno alle 23 di ieri per soccorrere Balù, un cane grossa stazza scivolato per una decina di metri lungo il ripido e scivoloso pendio di un canale in via Rio della Busca in località San Carlo a Cesena ed impossibilitato a risalire per la frattura di uno degli arti posteriori. La proprietaria del cane, nel tentativo di soccorrerlo, rimaneva bloccata anch’essa. I soccorritori arrivati con tre automezzi raggiungevano i malcapitati e con una barella in dotazione predisponevano un sistema di recupero, portando in zona sicura prima la proprietaria infreddolita, e poco dopo anche Balù.