Cesena, donna al volante in autostrada con tasso alcolemico oltre 3 volte il consentito: rischia 24 mesi senza patente

Week-end di intenso lavoro per gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Forlì, impegnati a monitorare strade ed autostrade della provincia. Una 38enne cesenate, in particolare, all’altezza del casello di Cesena dell’autostrada A14 la notte di domenica è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 1,73 g/l, più del triplo del limite consentito. Per la donna sono scattati ritiro della patente (che rischia di essere sospesa per 24 mesi) e denuncia per guida in stato di ebbrezza. In tutto 57 pattuglie della Polizia Stradale, oltre a soccorrere 9 conducenti in difficoltà a causa di avarie del loro veicolo, hanno controllato 295 mezzi e oltre 350 persone, di cui 205 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non avessero bevuto prima di mettersi alla guida.

Complessivamente, nel weekend appena trascorso le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 80 infrazioni (di cui 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) e decurtato 235 punti dalle patenti, 6 delle quali sono state ritirare (ben 5 di queste a conducenti distratti dalla smartphone durante la guida).