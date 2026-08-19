Cesena, donatori di sangue dalle 3 alle 7 del mattino: alla sede Avis arrivano in 30 e c’è anche il sindaco

Scommessa vinta per Avis Cesena. L’invito a donare nel cuore della notte – dalle 3 alle 7 del 18 agosto – ha raccolto tantissime adesioni, facendo registrare il ‘tutto esaurito’: oltre una trentina i donatori che si sono alternati sulle poltrone della Sala prelievi nelle quattro ore di apertura straordinaria notturna della sede di Case Missiroli. Fra i donatori che si sono presentati nelle ore antelucane anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

Tutt’intorno un’atmosfera allegra, quasi di festa, propiziata anche dal menu particolarmente ricco per il ristoro post donazione (c’erano perfino i ciccioli, come promesso dal presidente) e dall’accompagnamento musicale del pianista Alberto Fattori, a cui si è affiancato a sorpresa un concertino di chitarristi.

“Non è stata semplicemente un’apertura fuori orario in un momento mai sperimentato prima – osserva il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – ma una vera esperienza di comunità. Tutti quelli che hanno partecipato si sono sentiti coinvolti in qualcosa di grande e importante. È quello che facciamo ogni giorno dell’anno, ma occasioni come questa ce lo ricordano in modo più evidente: siamo qui per prenderci cura gli uni degli altri e contribuire al bene comune. La sfida è far comprendere che siamo tutti responsabili di questa rete di solidarietà e coinvolgere sempre più persone”.

L’iniziativa è stata organizzata proprio per sensibilizzare sulla necessità di garantire le donazioni anche il periodo estivo e, visti i risultati, l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

“Un grande ringraziamento – sottolinea il presidente Giunchi – a tutti quelli che con il loro impegno e il loro entusiasmo hanno permesso la buona riuscita di questo appuntamento speciale: donatori, volontari, operatori sanitari. Ma non c’è tempo di crogiolarsi sugli allori: già la mattina dopo, alle 7 sono partiti gli appuntamenti programmati negli orari ‘normali’. E prosegue l’attività di sensibilizzazione che ci ha visto impegnati per tutta l’estate, con l’organizzazione di eventi come il seguitissimo concerto della 3Monti Band a Sogliano, e i banchetti Avis presenti nelle varie manifestazioni del territorio. Se ne vedete uno, fermatevi. Oppure, veniteci a trovare alla Casa del Donatore per scoprire che donare è molto più facile di quel che sembra”.