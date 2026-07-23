Cesena, donare sangue nel cuore della notte: martedì 18 agosto l’iniziativa di Avis dalle 3 alle 7 del mattino

Donare sangue nel cuore della notte, quando la città dorme, trasformando un gesto di solidarietà in un’esperienza fuori dall’ordinario. È questo lo spirito di “Donatori Notturni”, l’iniziativa promossa da Avis Comunale Cesena ODV, che si terrà martedì 18 agosto, dalle ore 3 alle ore 7, presso la Casa del Donatore di Case Missiroli. Un appuntamento davvero particolare, non solo per l’orario davvero inconsueto, ma anche perché ci sarà un accompagnamento musicale dal vivo grazie al pianista Alberto Fattori.

L’idea di “Donatori Notturni” è nata con un duplice obiettivo. Da un lato offrire ai donatori la possibilità di effettuare la donazione di sangue o plasma in un orario davvero insolito, vivendo un’atmosfera unica e suggestiva, lontano dal caldo delle giornate estive e dai ritmi frenetici della quotidianità. Dall’altro, cogliere l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della continuità nelle donazioni e del rispetto degli appuntamenti programmati.

La raccolta di sangue, infatti, è organizzata sulla base delle esigenze del sistema trasfusionale e del fabbisogno degli ospedali del territorio. Ogni appuntamento fissato rappresenta un tassello fondamentale di una programmazione che consente di garantire la disponibilità di sangue ed emocomponenti ai pazienti che ne hanno necessità. Per questo motivo, la mancata presentazione alla donazione senza un tempestivo preavviso può creare difficoltà organizzative e compromettere l’efficacia della raccolta, mettendo a rischio l’equilibrio di un sistema costruito per rispondere in modo puntuale alle esigenze sanitarie del territorio cesenate.

“Con questa iniziativa – sottolinea il presidente di AVIS Comunale Cesena Gualtiero Giunchi – vogliamo offrire ai nostri donatori un’esperienza diversa, capace di lasciare un ricordo speciale. Allo stesso tempo desideriamo ribadire un messaggio fondamentale: donare con regolarità e rispettare gli appuntamenti presi è un atto di responsabilità che permette al sistema trasfusionale di funzionare in modo efficiente e di garantire sangue a chi ne ha bisogno ogni giorno”.

AVIS Comunale Cesena invita quindi tutti i donatori idonei a partecipare a questa raccolta straordinaria, contribuendo con un gesto semplice ma essenziale per la salute della comunità.

Per prenotare è possibile contattare AVIS Comunale Cesena ODV al numero 0547 613193 oppure inviare un messaggio al 392 1968549.