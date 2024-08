Cesena, don Gianni è morto durante la festa al Monte

La festa dell’Assunzione di Maria e i pellegrinaggi durati per tutto Ferragosto in direzione dell’Abbazia del Monte si sono conclusi con l’annuncio di una perdita all’interno della comunità monastica. I benedettini di Santa Maria del Monte sono infatti in lutto perché nel pomeriggio del 15 agosto, a conclusione della messa solenne delle 18 che chiudeva la festa religiosa da secoli maggiormente sentita tra i fedeli cesenati, il vescovo Douglas Regattieri ha dato notizia della morte del monaco don Gianni Pinna.

Il sacerdote si era spento appena pochi minuti prima della funzione, nella sua camera posta nelle stanze interne del monastero.

Don Gianni Pinna aveva 80 anni e da qualche mese era seriamente malato. Uno stato di salute, il suo, aggravatosi negli ultimi giorni e dal quale non si è potuto riprendere.

Nato a Palmanova (in provincia di Udine), don Gianni ha prestato servizio nelle carceri di Firenze per più di 15 anni e ha vissuto molti anni anche nel monastero di San Pietro di Sorres (che è l’unico monastero benedettino della Sardegna) prima di approdare al Monte a Cesena.

«Una persona dal carattere allegro - dettaglia il Corriere Cesenate nell’annunciarne il decesso -. Fino a pochi giorni fa don Gianni trascorreva parte del suo tempo nel chiostro del Monte, pur affaticato dalla malattia». I funerali di don Gianni saranno celebrati all’Abbazia del Monte questa mattina a partire dalle 11:30.