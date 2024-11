Cesena, domenica un taglio di beneficenza: le parrucchiere a sostegno del Venezuela

Parrucchiere solidali con il Venezuela. Domenica 17 novembre dalle 8.30 alle 17 l’associazione Orizzonti, in collaborazione con Confartigianato Cesena e FormArt-Bellezza, propone l’evento “La Bellezza fa beneficenza”, divenuto ormai tradizionale nel territorio, presso la sala FormArt, di fronte all’ingresso di Confartigianato, in via Ilaria Alpi 65 a Cesena.

“Parrucchiere di Cesena e Cesenatico associate a Confartigianato - informa la presidente di Confartigianato Benessere Sandra Castorri - presteranno la loro opera (shampoo, messa in piega e manicure), a chiunque lo desideri, in cambio di un’offerta. Il ricavato dell’iniziativa andrà interamente a sostegno di un corso di formazione per barbieri rivolto a 80 giovani che vivono una condizione di estrema vulnerabilità in Venezuela. Da vari anni è nato questo proficuo rapporto con l’associazione venezuelana e sono state numerose le iniziative a loro favore e anche congiunte e quindi siamo liete di proseguire con questa rassegna di beneficenza”.

Il corso è promosso dall’associazione Trabajo y Persona presieduta da Alejandro Marius che giovedì pomeriggio al teatro di San Rocco è intervenuto sul tema ‘C’è ancora speranza in Venezuela?’ ripercorrendo l’impegno della sua associazione che da 15

anni si impegna attivamente nella formazione professionale in numerose città del paese, partecipando in modo concreto allo sviluppo dello stato sudamericano ora in grave sofferenza”.