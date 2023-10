Cesena, domenica torna la fiera d’autunno

Domenica 15 ottobre si rinnova uno degli appuntamenti più attesi della tradizione cesenate: la fiera d’autunno. Colori caldi e deliziosi profumi, tra castagne e agrumi, saranno al centro dell’evento che dalle ore 8 alle ore 20 di domenica animerà viale Mazzoni e via Pio Battistini, con oltre 120 banchi. “La fiera d’autunno – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico e al turismo Luca Ferrini – è un evento molto atteso da tutti gli appassionati di questa stagione che ci accompagna verso la fine dell’anno attraverso una ricca serie di appuntamenti da segnare in agenda. Siamo felici di poter rinnovare annualmente proposte che raccolgono sempre un ottimo riscontro di presenze e che consentono agli operatori ambulanti di lavorare per l’intera giornata offrendo ai clienti prodotti di diverso tipo. Immancabile poi la stretta relazione che intercorre tra questi eventi e l’offerta turistica cittadina. La fiera d’autunno infatti è inserita nella programmazione regionale delle fiere e dei mercati straordinari: in questa occasione arrivano a Cesena tanti visitatori che, oltre a curiosare tra i banchi, visitano i luoghi storici della città, come la Biblioteca e la Rocca Malatestiana, fruendo delle mostre allestite nelle gallerie d’arte comunali e degli eventi previsti in centro storico”.

La “Bellezza delle parole”

Nello specifico, domenica 15 ottobre, cesenati e visitatori, a partire dalle ore 15:30, potranno incontrare, al Palazzo del Ridotto, le scrittrici Chiara Moscardelli, Federica Bosco e Francesca Bubba, nell’ambito del festival della letteratura contemporanea “La bellezza delle Parole” organizzato da Comune e Biblioteca Malatestiana, in collaborazione con le librerie della città: Mondadori, Giunti, Coop, Ubik, I libri di Elena e Viale dei Ciliegi 17.

Gli altri appuntamenti

I mercati straordinari

La fiera d’autunno dà avvio a una serie di appuntamenti per tutti i gusti che andranno in scena nel cuore della città. Così come previsto dalla programmazione dei mercati e delle fiere, definita dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria del tavolo “InCesena”, domenica 26 novembre ci sarà il mercato straordinario con i commercianti ambulanti del mercoledì e del sabato, a cui seguirà la fiera di Natale di domenica 10, 17 e 24 dicembre.