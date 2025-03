Cesena, domenica la città accoglie il nuovo vescovo Caiazzo

Le celebrazioni proseguiranno alle ore 17 con la solenne Messa in Duomo , che sarà trasmessa su un maxi schermo allestito in piazza della Libertà, per permettere a tutti di partecipare alla funzione religiosa.

La Diocesi di Cesena-Sarsina e la città di Cesena si preparano ad accogliere il nuovo Vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. Domenica pomeriggio la cerimonia inizierà alle ore 16 in piazza del Popolo. L’evento vedrà la partecipazione di autorità civili e religiose, fedeli e delegazioni ecclesiali provenienti da tutta la regione e anche da fuori. Il sindaco Lattuca lo accoglierà in corrispondenza del loggiato di Palazzo Albornoz, quindi Monsignor Caiazzo, accompagnato da un corteo, si dirigerà verso la Cattedrale, percorrendo piazza del Popolo, via Zeffirino Re, e Corso Giuseppe Mazzini, per poi giungere all’ingresso dell’ex Museo Diocesano.

Per l’arrivo dei pellegrini da fuori regione, che raggiungeranno Cesena a bordo degli autobus già dalla mattinata di domenica 16 marzo, il Comune ha previsto un’area di sosta per i mezzi in piazzetta Domenico Bazzocchi e lungo viale Mazzoni, all’intersezione con via Pio Battistini. Per garantire la sosta ai pellegrini, dalle ore 8 alle ore 20, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione per tutti i non autorizzati. Alcuni parcheggi saranno inoltre riservati vicino alle mura della Rocca Malatestiana, lungo viale Mazzoni e in prossimità del quarto lato di piazza del Popolo.

Per il pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 20, al fine di consentire lo svolgimento delle cerimonie, sarà istituito il divieto di transito veicolare in piazza del Popolo, via Zeffirino Re, corso Mazzini, corso Giuseppe Garibaldi (da via Aldini fino a piazza della Libertà) e via Pescheria. Questi tratti saranno presidiati dalla Polizia Locale per assicurare il rispetto dei divieti. Inoltre, sarà vietata la sosta in via Vescovado.

Per garantire l’ingresso ordinato del Vescovo e del clero al Duomo, ulteriori transenne saranno posizionate lungo corso Mazzini, da piazza Giovanni Paolo II fino al primo tratto di corso Garibaldi.

Dalla Basilicata e dalla Calabria si aspettano circa 250 fedeli con tre pullman, tre pulmini e diverse auto private.