Cesena, domenica detox senza smartphone: si parte il 9 novembre al parco ippodromo e a San Carlo

Anche a Cesena arrivano le domeniche ‘detox’ digitali, giornate per spegnere gli smartphone e accendere le relazioni: l’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, si ripeterà una volta al mese fino a maggio 2026, e invita famiglie, bambini e ragazzi a vivere momenti di socialità e benessere senza dispositivi digitali, partecipando ad eventi, laboratori, giochi e incontri che favoriscano il contatto diretto, la socializzazione e il rispetto per l’ambiente, senza l’uso di smartphone o dispositivi digitali.

Domenica 9 novembre, alle ore 10:30, l’appuntamento è al parco urbano dell’Ippodromo dove il Centro per le famiglie di ASP Valle Savio proporrà una caccia al tesoro in natura volta a spegnere gli schermi e ad accendere le relazioni (iniziativa rivolta a bambini e bambine 0-6 anni). Sempre domenica, ma alle ore 15:30, a San Carlo (via Castiglione, 37) si terrà l’‘Agorà Family Festival’ (evento per famiglie con bambini e bambine da 0 a 10 anni promosso da Impatto-d Aps). Saranno proposti anche laboratori per bambini, bambine e genitori, dialogo e confronto sui temi promossi anche da Agorà Festival. L’evento è gratuito ma con iscrizione obbligatoria al 346 2179126 oppure scrivendo a info@impatto-d.com.

Le domeniche ‘detox’ torneranno poi il 14 dicembre, alle ore 16:00, al teatro ‘A. Bonci’ con la rassegna teatrale dedicata a bambini e ragazzi, caratterizzata da quattro spettacoli per divertirsi ed emozionarsi insieme tra favole senza tempo, divertenti acrobazie, danza e teatro di figura. Contestualmente a questa iniziativa ci sarà anche ‘E in più...Che spettacolo - La biblioteca ragazzi va a teatro’. Nel corso di tutti i pomeriggi della rassegna la Biblioteca Malatestiana Ragazzi allestirà nel foyer del teatro una sezione volante di libri da sfogliare e prendere in prestito.

Per tutte le informazioni contattare la biglietteria del teatro ‘A. Bonci’ allo 0547 3555959 oppure scrivendo a info@teatrobonci.it. Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00. Nelle domeniche di spettacoli apertura dalle ore 15:00.