Cesena, domenica 6 settembre la Strawoman a sostegno del Prime center

Una corsa-camminata, colorata di rosa, aperta a tutta la cittadinanza e soprattutto dedicata alla “altra metà del cielo”. Con madrina d’eccezione la mezzofondista medaglia d’oro agli Europei del 2021, Gaia Sabbatini. Tutti con le scarpe da running ai piedi domenica 6 settembre a Cesena per la Strawoman, un evento di sport e benessere con partenza e arrivo da piazza del Popolo, dai locali di “In centro al foro”. E tappe, tra le altre, al centro Montefiore e al Conad di Ponte Abbadesse.

Il raduno, patrocinato dal Comune, devolverà due euro per ogni iscrizione al Prime center di Cesena, il centro dell’Istituto oncologico romagnolo dedicato alla prevenzione, alla riabilitazione e alla medicina integrata per pazienti oncologici. Il ritiro del kit-gara, con maglia rosa ufficiale, zainetto, ristoro finale e medaglia all’arrivo, e il ritrovo dei partecipanti sono previsti alle 8,30 nell’area dell’ex foro annonario; alle 9 via al riscaldamento collettivo davanti al palco, seguito da musica e animazioni. Mentre la corsa di otto chilometri prenderà il via alle 10, per concludersi due ore dopo con la cerimonia di consegna dell’assegno benefico e le premiazioni.