Cesena, domenica 20 ottobre torna la fiera d’autunno

Un’intera giornata all’insegna della storia e dello shopping. Con l’arrivo dell’autunno, a Cesena torna in centro città la fiera d’autunno, ulteriore occasione per fare acquisti all’ombra della Rocca Malatestiana e nelle vicinanze della straordinaria piazza del Popolo.

L’appuntamento è per domenica 20 ottobre, quando già dal mattino in viale Mazzoni e lungo via Pio Battistini saranno allestiti i banchi di vendita (circa un centinaio gli operatori presenti) che consentiranno a cesenati e visitatori di curiosare e acquistare i prodotti ricercati. Per garantire una sicura gestione dell’iniziativa e per evitare eventuali situazioni di disagio ai commercianti e ai cittadini che sceglieranno di trascorrere la mattinata all’insegna dello shopping, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nelle vie interessate saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta.