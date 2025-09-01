Cesena, domenica 14 settembre torna la “Marcia Alzheimer”

Manifestazioni sportive, forum e attività di sensibilizzazione sono state presentate questa mattina da “Fondazione Maratona Alzheimer” in occasione dell’inizio del Mese Mondiale dedicato all’Alzheimer. Tra le numerose iniziative fissate nell’arco del mese di settembre, il momento clou si terrà nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 settembre.

Domenica 14 arrivano le tanto attese “Marcia Alzheimer”, partenza ore 8.30 dallo stadio (Piazzale Olimpia) e “Mezza Maratona-VII Memorial Azeglio Vicini”, ore 8 da Piazza del Popolo. Due ospiti illustri prenderanno il via alla marcia di domenica 14: oltre alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, indosseranno le scarpette anche l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi e il cardinale Matteo Maria Zuppi. Da domani al via anche il 4° Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer dal titolo “Tessere Reti, creare comunità”, con un ricco programma di appuntamenti dal 2 al 3 settembre presso la colonia Agip di Cesenatico.