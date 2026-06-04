Cesena, domenica 14 giugno riparte l’Arena San Biagio

A Cesena sta per ripartire l’Arena San Biagio di palazzo Guidi (via Serraglio, 20) pronta, anche quest’anno, ad accogliere il grande pubblico con una ricca programmazione cinematografica che da domenica 14 giugno accompagnerà gli spettatori per tutta la stagione estiva. Un cartellone pensato per soddisfare gusti e sensibilità diverse, tra cinema d’autore, grandi produzioni internazionali, film italiani di qualità, incontri con protagonisti del mondo del cinema e appuntamenti musicali dal vivo.

L’apertura di domenica 14 giugno, alle 21:30, sarà affidata alla proiezione di ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson interpretato da Leonardo Di Caprio e vincitore di 6 Premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film. La programmazione proseguirà nei mesi estivi alternando opere provenienti dai principali festival internazionali (Sentimental value, Un semplice incidente, Hamnet, Sorry, Baby), produzioni dei grandi maestri del cinema contemporaneo (Father, Mother, Sister, Brother, No other choice, Amarga Navidad), grandi successi al botteghino (Marty Supreme, The drama, Michael, Il diavolo veste Prada 2) e lavori di giovani autori e autrici emergenti, confermando la vocazione dell’Arena San Biagio a essere uno spazio culturale aperto alle migliori espressioni del cinema nazionale e internazionale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la serata di sabato 27 giugno, quando Cesena ospiterà il regista, attore e comico Rocco Papaleo che incontrerà il pubblico in occasione della proiezione della sua nuova commedia ‘Il bene comune’.

A partire da venerdì 3 luglio, l’Arena diventerà uno dei luoghi centrali di ‘Piazze di Cinema’, ospitando le proiezioni delle opere selezionate per il Premio Monty Banks, dedicato alle migliori opere prime e seconde del cinema italiano. Ogni serata sarà arricchita dalla presenza di registi, attori e professionisti del settore che dialogheranno con il pubblico. Il programma di ‘Piazze’ sarà presentato in sede di conferenza stampa lunedì 15 giugno alle ore 11:30.

Anche per questa stagione non mancherà il fortunato connubio tra cinema e musica di ‘Across the Movies’, rassegna realizzata in collaborazione con Monogawa e Panda Comix. Le serate prevedono introduzioni e performance musicali dal vivo prima delle proiezioni. Il programma include ‘Michael’ e ‘Springsteen – Liberami dal nulla’.