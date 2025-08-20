Cesena: al Chiostro di San Francesco uno spettacolo con finalità benefiche giovedì 21 agosto

Domani, giovedì 21 agosto, la compagnia teatrale “Liberamente” sarà impegnata al Chiostro di San Francesco per una serata di spettacolo improntata anche su finalità benefiche.

Con lo spettacolo “From now on... D’ora in poi”, scritto e interpretato dai membri della compagnia “Liberamente”, il pubblico viene invitato nel cuore pulsante delle vite vissute, in un’esperienza teatrale dove ogni ricordo è un tassello prezioso di un mosaico che ci rende umani.

«È un viaggio intimo attraverso le esperienze che hanno segnato le nostre vite e in cui la protagonista assoluta è una panchina - spiegano gli organizzatori - testimone di amori ritrovati, attese febbrili e ricordi che solcano l’anima come fiumi di emozioni. In questa narrazione senza filtri, le esperienze prendono vita, trasportando lo spettatore attraverso il labirinto dei sentimenti umani: non c’è finzione, gli attori interpretano se stessi, offrendo al pubblico un viaggio nel passato e nel presente, intessuto di amore e perdita, di dolore e speranza». Dalle panchine delle stazioni ferroviarie, alle panchine dei parchi: ogni racconto è un pezzo di cuore offerto allo spettatore con sincerità e passione.

«In questo meraviglioso percorso di autenticità e scoperta, dove la verità delle esperienze umane si intreccia con la magia del teatro, si doneranno emozioni che risuoneranno nell’anima per molto tempo dopo che il sipario sarà calato».

“Liberamente” è una compagnia amatoriale del territorio cesenate che vanta 10 anni di attività, segnati da crescita ed evoluzione, avendo nello storico progetti originali, musical noti e commedie. Fra i progetti portati in scena di recente e che hanno riscosso successo “Pinocchio-Il musical” e “Nessun disturbo”.

L’appuntamento al Chiostro di San Francesco è domani dalle 21

Parte del ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla “Peace and Good People”, organizzazione di volontariato che sostiene progetti e missioni a favore di bambini e giovani svantaggiati. Informazioni e prenotazioni al 345.7045602 o 338.3361410.