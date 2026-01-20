Cesena, diverbio in strada: minaccia il rivale con una pistola

CESENA. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari delle Stazioni dipendenti di San Carlo, Sarsina e Verghereto hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di reati in genere.

I controlli, effettuati nella zona della Valle del Savio, nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone, di cui una altresì arrestata in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna. Un uomo per “evasione” poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato controllato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, è stato poi riaccompagnato presso il proprio domicilio dove continuerà a scontare la pena, sottoposto alla misura restrittiva emessa dal Tribunale di Forlì. Un uomo per “resistenza a pubblico ufficiale” poiché, segnalato per ubriachezza e comportamento molesto all’interno di un centro commerciale, all’atto dell’identificazione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto si opponeva al controllo, scagliandosi contro i militari che, senza poca fatica, riuscivano a contenere l’uomo rendendolo inoffensivo. Nella circostanza veniva altresì contravvenzionato anche per “ubriachezza molesta”. Un uomo per “minaccia aggravata” e “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” per avere poco prima, a seguito di un diverbio scaturito per problemi di circolazione stradale, minacciato un anziano con una pistola. Prontamente rintracciato dai carabinieri è stato perquisito e trovato in possesso di due pistole giocattolo prive di tappo rosso e di un coltello multiuso, nascosti sotto il sedile della propria autovettura, che sono stati sottoposti a sequestro penale. Due ragazzi per “furto aggravato in concorso”, per avere asportato quattro biciclette elettriche nella periferia di Cesena, che sono state sottoposte a sequestro penale in attesa di essere restituite ai legittimi proprietari. Al termine formalità di rito, uno dei due giovani, risultato colpito dal provvedimento di sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.