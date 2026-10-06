Cesena, distributori Eni di nuovo riforniti dopo giorni di “tutto esaurito”

La nuova settimana degli automobilisti cesenati è iniziata con un sospiro di sollievo. Dalla tarda mattinata di ieri, molti distributori di benzina sono tornati a fornire il servizio con regolarità. Dopo l’introduzione del tetto al prezzo dei carburanti deciso da Eni, il 28 settembre scorso, diverse stazioni di rifornimento collocate sulle strade urbane di Cesena si erano viste costrette a chiudere l’attività al grido di “Tutto esaurito”. La benzina a 1,99 euro e il gasolio a 2,19 euro al litro avevano scatenato una vera e propria corsa al rifornimento. Che in poco più di 24 ore ha costretto i distributori della compagnia del “Cane a sei zampe” a spegnere gli impianti per esaurimento scorte in attesa dei ribocchi. Nel frattempo, anche altre aziende petrolifere come Ip, Tamoil e Q8, anche per non perdere posizioni di mercato, hanno aperto alla medesima iniziativa. Ma, ad oggi, non tutti i distributori di Cesena legati a queste sigle hanno aderito.