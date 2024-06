Cesena, disordini nel bar, sospesa la licenza

Sospensione della licenza per 15 giorni in un bar di via Pistoia disposta dalla questura. Il locale è abituale luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati e teatro di disordini e così stamattina il Questore, Claudio Mastromattei, ha proceduto nel provvedimento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Il bar, già nei mesi scorsi, era stato segnalato da alcuni cittadini per il tipo di clientela che abitualmente lo frequenta e per alcuni episodi che erano fonte di preoccupazione per l’intero quartiere.

Già da quella prima segnalazione l’esercizio commerciale veniva sottoposto a diversi controlli da parte del personale del Commissariato di Cesena, a seguito che hanno consentito di verificare tra gli avventori la presenza di soggetti con numerosi precedenti di polizia e penali.

“Il monitoraggio è stato possibile grazie alla costante e massiccia attività di controllo del territorio su la Questura di Forlì-Cesena, da sempre investe con servizi mirati e personale specializzato impiegato - si legge in una nota della Polizia di Stato -. Diversi anche gli episodi, ricostruiti dagli inquirenti, sintomatici della sussistenza di un effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica del quartiere, tra cui anche una violenta aggressione tra due clienti del bar, per la quale non era stato mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine”.

Le dinamiche del locale sono state ricostruite con un attento lavoro da parte degli investigatori del commissariato, che hanno messo a confronto annotazioni, ricerche in banche dati, e visionato telecamere a circuito chiuso.

La Questura ha adottato con urgenza il provvedimento amministrativo di sospensione della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, ai sensi dell’articolo 100 Tulps, al fine di “produrre un effetto dissuasivo” e quindi di prevenire ulteriori situazioni di pericolosità sociale nel quartiere ormai esasperato per la situazione.