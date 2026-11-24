A 9 mesi dalla chiusura del supermercato “Sigma”, all’angolo tra via Cesare Battisti e via Fratelli Rosselli, a due passi dal centro storico, sta per aprire al suo posto un discout della catena “MD”. In queste settimane fervono i lavori e sono già a buon punto gli allestimenti interni. Da sabato 28 novembre aprirà le porte ai clienti. Si tratta di un punto vendita classificabile come discount di fascia alta, ma tiene sugli scaffali molti prodotti a prezzi contenuti rispetto ai grandi marchi.

L’imminente avvio dell’attività non è solo una novità commerciale, ma va a riempire un vuoto che si era creato e che tanti cittadini della zona vivevano come un disagio. Nei dintorni c’è infatti uno dei punti della città più densamente popolato, anche con tanti residenti anziani. Il Quartiere Centro urbano aveva ricevuto più segnalazioni di chi aveva sentito venir meno un servizio quotidiano essenziale e se era fatto interprete della richiesta di ripristino, come riportato dal “Corriere” nei mesi scorsi.

I locali dove si sta insediando “MD” hanno ospitato la “Sma” fino al 2020. È poi subentrato un “Conad City”, ma a inizio 2022 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato costrinse a cederlo per superamento della quota massimo di mercato consentita a un unico gruppo. Passò quindi in mano a “Realco”, che riaprì con l’insegna “Sigma”, fino a una nuova chiusura nel febbraio scorso. Ora tocca a “MD”.