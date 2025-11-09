Cesena. Dipendenze da gioco d’azzardo in crescita: “Si rischia pure col fantacalcio”

Cesena
  • 09 novembre 2025
Il direttore del servizio Michele Sanza
Il direttore del servizio Michele Sanza

Il consumo di sostanze stupefacenti continua ad essere una delle criticità più drammatiche per il Servizio delle Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena che in tanti conoscono semplicemente con l’acronimo Sert. È quanto emerge dai dati forniti dal direttore sanitario Michele Sanza. «I consumatori di sostanze rappresentano la metà della nostra utenza - spiega Sanza -, il 40% abusa di alcol, il 4% gioca d’azzardo. I casi variano a seconda della gravità e dell’intensità della situazione di entrata al servizio e di successivo impegno terapeutico». Nello specifico ha spiegato che «i giovani sono numericamente meno, ma sono quelli a cui dedichiamo maggiore impegno in termini di trattamenti intensivi e integrati all’interno della rete di assistenza. Spesso richiedono l’intervento della neuropsichiatria infantile perché si tratta di soggetti minorenni; altre del Centro di Salute Mentale perché vengono rilevati disturbi psichiatrici».

Spesso è poliabuso

Ai nuovi ingressi, però, si aggiunge «la fascia di persone in trattenimento - sostiene Sanza -. Persone che assumono con regolarità farmaci agonisti che creano dipendenza. E di frequente si tratta di soggetti insospettabili, autonomi, con famiglia e che conducono una vita piena a tutti gli effetti». Il tratto comune agli utenti che si rivolgono al Sert è dato dal «poliabuso - ha messo in evidenza il medico -. Nei casi che curiamo c’è sempre un pattern di sostanze. Non si fa mai riferimento a una singola droga. E oggi in primo piano, dove fino a pochi anni fa era facile trovare l’eroina, troviamo psicostimolanti come cocaina e crack. Insieme a benzodiazepine, chetamina, catinoni e sullo sfondo la cannabis. Molto diffusa tra i giovani, ma difficile da inseguire perché molti di loro non la considerano come una droga».

Il gioco patologico

Un notevole aumento è stato registrato anche tra i giocatori di azzardo. Che dall’1% dei casi seguiti dal Sert di cinque anni fa, oggi si attestano al 4%. «È un fenomeno in continua crescita - prosegue Sanza -. Soprattutto a causa della sua difficile intercettazione. Quella da noi riscontrata è solo la punta dell’iceberg. Il vero dramma è l’enorme quantità di casi sommersi che non si riescono a bloccare. Anche a causa della molteplicità di possibilità, spesso illegali, che oggi esistono per giocare. È una dipendenza che si sta diffondendo ampiamente anche tra i giovani nella forma del gioco in borsa, delle scommesse sportive, persino del fantacalcio. Fino allo sconfinato gioco online».

