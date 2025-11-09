Cesena. Dipendenze da gioco d’azzardo in crescita: “Si rischia pure col fantacalcio”

Il consumo di sostanze stupefacenti continua ad essere una delle criticità più drammatiche per il Servizio delle Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena che in tanti conoscono semplicemente con l’acronimo Sert. È quanto emerge dai dati forniti dal direttore sanitario Michele Sanza. «I consumatori di sostanze rappresentano la metà della nostra utenza - spiega Sanza -, il 40% abusa di alcol, il 4% gioca d’azzardo. I casi variano a seconda della gravità e dell’intensità della situazione di entrata al servizio e di successivo impegno terapeutico». Nello specifico ha spiegato che «i giovani sono numericamente meno, ma sono quelli a cui dedichiamo maggiore impegno in termini di trattamenti intensivi e integrati all’interno della rete di assistenza. Spesso richiedono l’intervento della neuropsichiatria infantile perché si tratta di soggetti minorenni; altre del Centro di Salute Mentale perché vengono rilevati disturbi psichiatrici».