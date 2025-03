Cesena, dieci nuove telecamere e modifiche alla viabilità di via Mura Porta Fiume

CESENA. Il Comune di Cesena ha installato 13 nuove telecamere: 3 rispondenti a un upgrade tecnologico dei varchi già presidiati e ulteriori 10, acquistate anche grazie a un finanziamento regionale di 175 mila euro, collocate in nuove posizioni. Il tutto a seguito dell’approvazione del nuovo disciplinare che revisiona il funzionamento della Zona a traffico limitato (Ztl) e della sosta nell’ambito del centro storico, e nell’ambito del progetto relativo all’ampliamento del sistema di videocontrollo dei varchi in entrata ed uscita dalla Ztl, si è proceduto all’installazione di 13 nuove telecamere: 3 rispondenti a un upgrade tecnologico dei varchi già presidiati e ulteriori 10, acquistate anche grazie a un finanziamento regionale di 175 mila euro, collocate in nuove posizioni.

Se le prime 3 telecamere sono entrate in funzione nei varchi già precedentemente presidiati di piazza del Popolo, via Cesare Battisti e Barriera, in corso Sozzi, in questi giorni si sta procedendo alle ultime attività per l’accensione delle restanti telecamere che avverrà in due fasi distinte.

In particolare modo, nelle giovedì e venerdì si procederà al rifacimento della segnaletica in via Mura Porta Fiume, dove sarà introdotta una modifica alla viabilità che prevede l’inversione definitiva del senso di marcia da Porta San Martino verso via San Martino. Questa modifica alla viabilità è propedeutica al nuovo sistema di telecamere che, in zona San Domenico, entreranno in funzione entro il mese di aprile. Si precisa che durante i giorni di mercato sarà comunque consentito il transito verso la scuola San Domenico per agevolare accesso ed uscita degli alunni.

In relazione alle restanti 7 sono in corso tutte le relative operazioni di programmazione dei dispositivi e del software che sarà poi in grado di gestire in un unico sistema le telecamere a presidio della ZTL, monitorando i transiti in ingresso e i transiti in uscita dai vari varchi, e in linea con i nuovi permessi definiti dal recente disciplinare delle Zone a Traffico Limitato.

L’installazione delle nuove telecamere in corrispondenza dei varchi fino ad oggi sprovvisti non modificherà in alcun modo il perimetro e gli orari stessi della Ztl, fatta eccezione per via Isei, i cui orari saranno presto uniformati a quelli del varco di Porta Santi passando da 03-05 a 22:00-08:30 nei giorni feriali, e 0-24 nei giorni festivi, per ottimizzare le funzionalità di presidio. Pertanto, le modalità di accesso per tutti gli aventi diritto muniti dei relativi permessi non subiranno modifiche, mentre si darà una stretta importante a tutti i transiti abusivi, avvalendosi anche della nuova opportunità di monitoraggio delle targhe in uscita.

Per tutti i residenti, lavoratori ed ulteriori categorie aventi diritto al transito in ZTL si ricorda che dal 1° marzo scorso è entrato in vigore il nuovo disciplinare di gestione delle Zone a Traffico Limitato, con l’aggiornamento delle sigle dei permessi autorizzativi. A questo proposito i permessi già rilasciati continueranno ad essere validi e saranno adeguati al nuovo disciplinare al momento del rinnovo (non oltre febbraio 2026), mentre i veicoli in lista bianca dovranno invece adeguarsi entro agosto 2025.