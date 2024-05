Cesena, “Diabetes in Music”: venerdì 14 giugno festa in musica nel nome di “Bob” Ercolani

Venerdì 14 giugno dalle ore 18 Diabetes in Music 2024, alla sua nona edizione, animerà la città di Cesena con l’obiettivo di sensibilizzare le persone al diabete per mezzo della musica. Protagonisti della serata saranno i volontari di Diabete Romagna, le formazioni musicali statiche presso alcuni locali del centro storico, e la marching band che percorrerà le “Vie della Solidarietà” per arrivare poi al chiostro di San Francesco, alle spalle della Biblioteca Malatestiana, che accoglierà lo spettacolo “I favolosi anni ‘60” di Sergio Casabianca e le Gocce.

Al Chiostro di San Francesco andranno in scena le cover delle più famose canzoni degli Anni ‘60, per un viaggio revival nella musica che ci ha fatto sognare e ci ha lasciato splendidi ricordi. “Quando quando”, “Sono bugiarda”, “Un’avventura”, “Tintarella di luna”, “Stand by me”, sono solo alcuni tra i grandi successi italiani e internazionali che saranno interpretati sul palco, per uno spettacolo dal divertimento assicurato. Questo è il primo concerto proposto quando la band di Sergio Casabianca e le Gocce si è formata, circa dieci anni fa, e rimane tuttora uno degli spettacoli più amati e richiesti, in grado di coinvolgere e divertire grandi e piccini, grazie anche ai momenti comici, di cabaret, che Casabianca intermezza ai brani proposti, e alla grande sintonia che contraddistingue i rapporti tra la band e gli scambi con il pubblico.

Anche questa edizione di Diabetes in Music, seconda tappa e tappa cesenate della decima edizione di Diabetes Marathon, sarà dedicata alla memoria di “Bob”, Loris Ercolani, venuto a mancare a marzo del 2021, dipendente presso la Biblioteca Malatestiana, amico e sostenitore dell’associazione Diabete Romagna, musicista e compagno di tante avventure per tutti i musicisti che nella serata del 14 giugno trasformeranno con le loro note il centro storico di Cesena in un salotto musicale.

I musicisti

I musicisti che si esibiranno dalle ore 18:00 di venerdì 14 giugno presso “La Cantera” e la “Vineria del Popolo” e in formazione marching band per le vie del centro storico per confluire, nel finale, al chiostro di San Francesco per una chiusura emozionante e musicalmente molto coinvolgente saranno “MG JAZZ TRIO”, con Monica Gualdi, voce, Dino Mondello al contrabbasso, Marco Preger alla chitarra alla Vineria del Popolo; “Resident band Cesena Jam session”, con Laura Bolognesi, voce, Nicoletta Fabbri, voce, Stefano Fariselli al sax, Mauro Gazzoni alla batteria, Marco Rossi al contrabbasso, Pietro Rossi al pianoforte, Pierluigi Vicini al sax a “La Cantera”; marching band composta da Eris Bartolini, Luca Calbucci, Carlo Corzani, Enrico Farnedi, Alessandro Fattori, Daniele Giardina, Dino Gnassi, Marco Lazzarini, Maurizio Migliori, Christian Rossi, Davide Rossi, Giuseppe Satanassi, Lele Il Saraceno, voce, Tommaso Scarpellini, Fabio Tozzi.

Il diabete colpisce indiscriminatamente adulti e bambini e lo scopo della manifestazione è far conoscere questa patologia con cui convivono nella sola Romagna oltre 78.000 famiglie e raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’associazione Diabete Romagna a favore delle persone che ne soffrono. Diabetes in Music è la seconda tappa della lunga Diabetes Marathon 2023 che ha visto protagonista Forlì il 16 aprile con l’evento sportivo Diabetes Marathon “Dei parchi” e che vedrà ad ottobre il corso ECM dedicato a professionisti sanitari sotto la direzione scientifica del dottor Maurizio Nizzoli. Chiuderà l’anno l’evento Diabetes Marathon Health di ottobre a Rimini dedicato ad approfondire tematiche legate al diabete e all’importanza della prevenzione.

Diabetes Marathon è resa possibile grazie al supporto delle istituzioni, dei volontari, delle associazioni e delle realtà amiche in particolare: Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0, Formula Ambiente, Forlifarma, Jingold, Technogym - Wellness Foundation, Brico Io e Idrozeta, Ceracarta, Forlì Ambiente, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Forlì Ambiente. Per ulteriori info sulla manifestazione www.diabetesmarathon.it e info@diabeteromagna.it e per prenotare il posto a sedere al Chiostro: https://bit.ly/DiabetesinMusic2024