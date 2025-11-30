Cesena, di nuovo in piazza per la Palestina e contro il riarmo

In una Cesena illuminata dalle luci di Natale, si sono riaccesi i riflettori sulla crisi mediorientale. Ieri pomeriggio, in Piazza del Popolo, si è svolto il presidio promosso dalla rete Stop Rearm Europe Cesena per la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. Alla mobilitazione hanno preso parte decine di associazioni, movimenti e sindacati, riuniti per chiedere la fine delle violenze a Gaza e per riportare l’attenzione su quanto – denunciano gli organizzatori – «continua ad accadere nonostante l’accordo di pace». Secondo Amnesty International, ricordano i promotori, la situazione resta drammatica, e nell’ultimo mese, 327 persone uccise, tra cui 136 minorenni, in nuovi attacchi sulla Striscia.