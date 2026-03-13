Cesena, deve scontare quasi due anni per furto e maltrattamenti in famiglia: scoperto dai Carabinieri

Ieri, giovedì 12 marzo, i Carabinieri della Stazione di Cesena, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, a carico di un 44enne, originario del Marocco.

L’uomo, rintracciato in serata dai carabinieri in un domicilio di Cesena, deve scontare un residuo di cumulo pene, a seguito di diverse condanne per “furto aggravato”, “lesioni personali aggravate” e “maltrattamenti in famiglia”, commessi a Cesena fino al gennaio del 2024. Il 44enne, che aveva già scontato due precedenti periodi di detenzione, è stato condotto presso il carcere di Forlì dove sconterà la pena residua di un anno, 9 mesi e 20 giorni di reclusione.