Cesena, deve scontare quasi 4 anni e mezzo di carcere per truffa e falso: 59enne arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna, a carico di un 59enne, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, che a seguito di serrati accertamenti svolti dai carabinieri, è stato rintracciato in un domicilio di Cesena, deve scontare un cumulo di pena residua di 4 anni, 4 mesi e 12 giorni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 1.490 euro di multa per una serie di condanne definitive per i reati di “frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita”. Si tratta di reati commessi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara fino al 2021. Il 59enne è stato condotto presso il carcere di Forlì.