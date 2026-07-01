Cesena, deve scontare quasi 3 anni di carcere: arrestato dai Carabinieri

Una scia di reati lunga sedici anni, commessi in varie zone della provincia tra il 2004 e il 2020, che alla fine ha presentato il conto definitivo. I Carabinieri di Cesena hanno rintracciato e arrestato un peruviano di 44 anni, destinatario di un ordine di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

Il ritrovamento dell’uomo è il risultato di una serie di serrati accertamenti e pedinamenti svolti nelle ultime settimane dai militari cesenati. La svolta è arrivata nella mattinata di ieri, martedì 30 giugno, quando le pattuglie dell’Arma hanno individuato il domicilio in cui il 44enne si trovava a Cesena, facendo scattare il blitz che lo ha colto di sorpresa. L’uomo deve scontare un cumulo di pena residua pari a 2 anni, 10 mesi e 28 giorni di reclusione, a cui si aggiunge una pena pecuniaria di 500 euro di multa. Il provvedimento nasce dalla fusione di quattro diverse sentenze di condanna passate in giudicato e inflitte dal Tribunale di Forlì per una lunga serie di reati di varia natura.

Nel fascicolo penale del 44enne figurano condanne definitive per: maltrattamenti contro familiari o conviventi; lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Dopo essere stato condotto in caserma per le procedure di fotosegnalamento e l’esatta identificazione, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Forlì.