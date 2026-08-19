Cesena, degrado in Sobborgo Comandini, chiuso il parcheggio tra lo scetticismo dei residenti: “Tanto gli sbandati scavalcano”

Come previsto dall’ordinanza del sindaco di Cesena questa mattina la polizia locale ha provveduto alla chiusura del cancello del posteggio in Via Sobborgo Comandini. Il provvedimento ha fatto seguito a anni di insicurezza e degrado che avevano interessato l’area negli ultimi 10 anni. Centrale il ruolo del parcheggio privato ad uso pubblico, che fino a poco prima della chiusura era diventato luogo di consumo di sostanze e alcolici nonché pernottamento di alcuni senzatetto. Il vicinato si é dimostrato scettico nei confronti delle misure prese dal Comune: “Non si sono mai fatti problemi a scavalcare - riferiscono alcuni residenti mentre osservano la polizia locale provvedere alla chiusura ufficiale - se riuscivano a farlo con le bici e i motorini ci riusciranno anche ora con il nastro biancorosso. Sono degli sbandati, non hanno nulla da perdere”.

“Il provvedimento di questa mattina - sottolinea il Comune - è finalizzato alla pulizia dell’area e si tratta di una fase necessaria. Non si può procedere senza inibire l’accesso a veicoli e persone. La pulizia partirà venerdì mattina con la Polizia Locale a garantire la sicurezza”.