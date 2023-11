Cesena Danze compie 50 anni. Il fondatore: “Cambiano le mode, ma il ballo è vita, avrà sempre un futuro”

Cinquant’anni di balli per “Cesena Danze” e 70 candeline per il suo fondatore. L’associazione polisportiva dilettantistica è stata fondata nel settembre 1973 da Giuseppe Mascali, detto Pino.

I ricordi del fondatore

«Cominciammo l’avventura nell’ottobre di 50 anni fa, in una stanza a Ponte Abbadesse - ricorda Mascali, che il 3 ottobre scorso ha spento 70 candeline, ma ancora insegna ballo - Ancora non c’erano scuole di ballo, anche se impazzavano liscio e folk. Decisi di fondare una scuola a Cesena e vi aderirono 18 coppie. Ci chiamavamo “Romagna Mia”. Nel 1974 sono iniziati gli spettacoli itineranti nelle piazze di varie località della Romagna, per mostrare all’esterno le nostre performance e invogliare a venire a ballare. Entrò allora nel gruppo l’allora dodicenne Ivano Pollini, uno dei migliori allievi per impegno e costanza. Non a caso, anni dopo, gli ho passato la guida del gruppo, rimanendo comunque attivo all’interno dell’associazione. Ora insegno ballo ai meno giovani».

Il gruppo è sempre stato in movimento: «Nel 1975 ci ribattezzammo “Stelle di Romagna”, dove le stelle erano le coppie che ballavano. Nel 1992 scegliemmo come nuovo nome “Cesena Danze”. Ci siano recati anche ad esibirci all’estero, da Losanna in Svizzera a Londra. Cambiano le mode, ma il ballo è vita, avrà sempre un futuro».

Associazione no profit

Oggi “Cesena Danze” è un’associazione no-profit che opera nel settore a 360 gradi nel settore del ballo ma anche in altri sport, come ginnastica acrobatica o ritmica, karate, thai boxe, calcio a 5, a 7 e 11 e questo ne fa una polisportiva.

La danza continua comunque a distinguere l’associazione per la qualità nell’insegnamento e nei risultati ottenuti, a partire dai balli folkloristici, ma aprendosi poi a tutte le discipline: danze latino americane, caraibiche, swing, rock acrobatico, tango argentina, danza classica, modern jazz, contemporanea, flamenco, hip hop, break dance, danza orientale. Ricco il palmares alle competizioni più importanti con i propri allievi, con oltre 100 titoli in podi a gare open, campionati italiani e titoli internazionali.

«Tra i ricordi più belli c’è quando facemmo uno spettacolo nelle zone terremotate marchigiane per raccogliere fondi - racconta il direttore artistico Ivano Pollini - Siamo stati 9 volte in gara alla Rai, vincendo 8 volte contro altre scuole italiane. Poi siamo stati ospiti a vari programmi, come “Sereno Variabile” su Rai 2 o “Campioni di ballo” su Canale 5. L’attuale suddivisione in settori interni valorizza la professionalità, facendo studiare i propri allievi con importanti rappresentanti della danza a livello internazionale, come Alessandra Celentano».

Impegno anche sociale

Pollini rimarca infine che, «al di là dei risultati sportivi, l’associazione collabora nel sociale con le associazioni di volontariato del territorio, offrendo spettacoli gratuiti in case di riposo per anziani, proponendo corsi per anziani, disabili, centri di salute mentale, e portando la cultura della danza nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, oltre a partecipare ad eventi organizzati per raccolte fondi a favore di enti come Avis, Arrt, Anffas, e donazioni alla Pediatria dell’Ausl».

Più sedi e grande festa in vista

Oltre che nella sede storica di Ponte Abbadesse, dal 2009 le attività vengono svolte anche presso “Studio 524” e in altri punti ballo del circondario cesenate.

Una grande festa a Cesena è in preparazione per il 3 dicembre.