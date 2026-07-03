Cesena, danneggia un locale, crea il panico tra i clienti e poi aggredisce anche i carabinieri

CESENA. Il 1° luglio scorso, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato un 28enne cittadino tunisino, ritenuto presunto responsabile dei reati di “resistenza a pubblico ufficiale” e “danneggiamento aggravato”. L’intervento è avvenuto verso le 2,30 di mattino, a seguito di una segnalazione pervenuta da alcuni cittadini che si trovavano in un chiosco del centro, che riferivano di un uomo, in palese stato di alterazione, che molestava e importunava gli avventori del locale, arrivando a rovesciare e danneggiare i tavoli del locale nonché creare panico tra i presenti. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno subito individuato il soggetto nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. Nella circostanza lo hanno contenuto e sottoposto a controllo, nel tentativo di procedere ad una completa identificazione per i necessari accertamenti, ma il 28enne, nel suo accompagnamento in caserma, andava ulteriormente in escandescenza, reiterando precedenti condotte violente, e cercando di aggredire anche i carabinieri che erano costretti ad immobilizzarlo e dichiararlo in arresto. Al termine degli accertamenti, anche finalizzati all’esatta identificazione, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesena, in attesa di essere presentato davanti all’Autorità Giudiziaria. Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta di termini per la difesa ed in attesa della prossima udienza, ha disposto, nei suoi confronti, l’obbligo di presentazione giornaliero alla Stazione Carabinieri competente per territorio.

L’arresto, è il risultato di una intensificazione dei controlli serali e notturni svolti, nell’ultimo periodo, dai carabinieri di Cesena nelle aree ritenute di maggiore interesse operativo ed in particolare: nella zona della “Barriera”, lungo le “Mura”, la zona del “Serraglio” e l’area dei “giardini Savelli” e “giardini Pubblici”.