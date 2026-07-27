Cesena, dalle soffitte alla memoria: il viaggio degli “homeless movies”

Ci sono storie che finiscono nei mercatini dell’usato, in una soffitta da svuotare o addirittura nella spazzatura. Eppure, anche quelle meritano di essere salvate. Da qui prende forma l’Archivio della vita quotidiana (Avq), associazione di promozione sociale che raccoglie, conserva e studia i cosiddetti homeless movies: pellicole di famiglia perdute, rimaste senza proprietari né memoria, recuperate tra mercatini delle pulci, fiere antiquarie, piattaforme online e sgomberi di cantine.

L’associazione, costituita ufficialmente nel giugno di quest’anno, è composta da sette soci fondatori, tra cui fotografi e docenti universitari. A guidarla è l’argentino Juan Ignacio Calcagno, nato e cresciuto a Buenos Aires, vive in Italia dal 2018 e da un anno si è trasferito a Cesena. «Qui abbiamo ricevuto l’aiuto e la solidarietà di molte associazioni e l’interesse di molte persone che, incuriosite dall’archivio, ci hanno spinti a formalizzare questo progetto» racconta Calcagno.

In realtà, il progetto ha preso avvio nel 2020, come una semplice collezione, poi poco alla volta, grazie alla catalogazione e allo studio dei contenuti, si è trasformata in un vero archivio. Oggi l’Avq custodisce oltre duemila pellicole italiane, organizzate in più di ottanta fondi archivistici.