Cesena, dalla scuola al tempo libero: i giovani della città incontrano il Comune

Hanno analizzato e commentato tutti i servizi principali di cui si servono quotidianamente restituendo un elenco di richieste contenute in un vero e proprio manifesto frutto del percorso ‘Civis anch’io’ avviato dall’Amministrazione comunale di Cesena per promuovere il protagonismo e la partecipazione dei giovani alla vita cittadina. A redigere questo documento sono stati oltre 1.000 studenti provenienti da sette istituti secondari di secondo grado di Cesena che, tra ottobre e novembre, hanno incontrato gli amministratori comunali, approfondendo il funzionamento dell’ente locale e il ruolo degli organi collegiali, come Giunta e Consiglio comunali.

Il risultato di questo lavoro è una mappa chiara e articolata delle esigenze, dei desideri e delle visioni che i ragazzi hanno per il futuro della città. I temi affrontati riguardano tutti gli aspetti della vita quotidiana: dalla scuola allo sport, dal lavoro alla cultura, fino a trasporti, ambiente, inclusione e benessere psicologico. Raccolti durante laboratori e incontri nei plessi scolastici, questi contributi rappresentano la voce diretta dei giovani e costituiscono una base concreta per le politiche giovanili dei prossimi anni.

“Le proposte emerse da ‘Civis anch’io’ - commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, che ha coordinato tutti gli incontri - sono frutto di un confronto aperto con tutti loro e di un lavoro svolto, prima e dopo gli incontri tenuti tra la sala del Consiglio comunale e la Biblioteca Malatestiana, in classe con i loro insegnanti. Siamo felici di aver ottenuto questo documento condiviso che rappresenterà per noi amministratori una risorsa fondamentale per orientare le future decisioni. Nel complesso i desiderata dei 1084 studenti si inseriscono in azioni e politiche già in corso ma molto deve essere ancora fatto per andare incontro alle richieste presentate. Ringrazio tutte le scuole e gli studenti che hanno partecipato, riconoscendo nel loro contributo un patrimonio prezioso per costruire una città più inclusiva, sostenibile e a misura di giovane”.

Il manifesto racconta i temi e modalità con cui ragazze e ragazzi desiderano essere coinvolti nelle politiche pubbliche, con particolare attenzione alla dimensione locale e di quartiere. Di seguito l’elenco dei temi considerati importanti dagli studenti e illustrati questo pomeriggio al Foro Annonario nel corso dell’evento presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, Filippo Rossini, che ha incoraggiato i ragazzi a non avere paura delle proprie idee e a scegliere sempre, e dall’assessora alle Politiche giovanili, Giorgia Macrelli, che - ringraziando i curatori del Manifesto - ha ribadito come in ogni proposta presentata ci sia tanto di ciascun ragazzo.