Cesena. Dalla Romagna alle favelas: riparte il viaggio dei “Messaggeri di pace”

Dopo mesi di preparativi, divulgazione e cene di autofinanziamento è giunto il momento di chiudere le valigie. Destinazione Brasile. In serata Anna Campana, Irene Caffarra e Valdo Bonfim, insegnante alla scuola primaria di San Vittore e originario di Belo Horizonte, si imbarcheranno per raggiungere nella giornata di domani Rio de Janeiro, dando inizio al ventesimo viaggio umanitario “Ragazzi messaggeri di pace”. Il progetto, promosso dall’associazione Sem Fronteiras, fondata da Valdo agli inizi degli anni duemila, vede partire ogni anno ragazzi da Cesena e tutta Europa per vivere un viaggio unico nel suo genere.

Dal 27 luglio al 20 agosto saranno la cesenate Anna Campana e l’emiliana Irene Caffarra a prendere parte a questa profonda esperienza di volontariato, entrando in diretto contatto con la povertà nelle favelas. A Rio, Anna e Irene si uniranno con altri due ragazzi tedeschi e un olandese, i quali però vivranno la loro esperienza solo nella città carioca.

«Starò lontano da casa parecchio tempo e avrò nostalgia dei miei cari, ma sono sicura che l’accoglienza che riceverò potrà colmare questo vuoto - racconta Anna a poche ore dalla partenza -. Porterò con me bracciali e collanine di quando ero più piccola da regalare a questi bambini, mi rendo conto di quanto siamo fortunati. Sono curiosa di respirare la loro allegria che parte dalla semplicità».

Il viaggio

I primi quattro giorni a Rio de Janeiro Anna e Irene si recheranno all’istituto “A Mar”, centro frequentato da bambini di strada. Giocheranno con loro, racconteranno storie e si confronteranno sulle diversità culturali. Inoltre parteciperanno ad una lezione all’interno di una scuola media nelle favelas e incontreranno Hugo Nepomuceno, segretario municipale per l’educazione.

Il 31 luglio Valdo e le due ragazze lasceranno Rio per dirigersi in autobus 460 km più a nord, a Belo Horizonte, città originaria dell’ex bambino di strada ed ora insegnante a San Vittore. Qui continueranno a vivere giornate a contatto con la povertà locale. Non mancherà poi il tradizionale incontro con Renato Mattarelli Carli, presidente dell’Associazione Emilia-Romagna de Minas Gerais-Aer/Mag, e con alcuni nipoti di immigrati romagnoli.

Dal 5 all’11 agosto Anna e Irene proseguiranno la loro esperienza nelle città di Bùzios e Cabo Frio, località in cui Valdo terrà due conferenze sulla società italiana ed europea. In seguito le due ragazze torneranno a Rio dove si concederanno qualche giorno di riposo, prima di fare rientro in Italia il 20 agosto.

Progetto per il 2027

Il prossimo anno Valdo Bonfim incomincerà a dare forma ad alcune delle sue proposte politiche che da tempo porta avanti all’interno di Cesena 2024. «Da quando sono entrato a far parte del gruppo - spiega Valdo - ho sempre portato avanti temi legati all’integrazione, allo scambio interculturale e promosso questo viaggio. Oltre a ragazzi che hanno già fatto richiesta per poter partecipare, nel 2027 scenderà con me in Brasile anche Christian Castorri insieme alla famiglia. Sarebbe bello se si unisse anche qualcun’altro del gruppo».

«Con Castorri faremo un incontro istituzionale a Rio de Janeiro con Hugo Nepomuceno e la coordinatrice regionale per le scuole Claudia Medina - concljude Valdo Bonfim - . L’idea è quella di avviare un gemellaggio, portando alcune insegnanti della scuola di San Vittore a vivere un’esperienza formativa nei plessi brasiliani, e viceversa».