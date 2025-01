Cesena, dalla ricerca di baby sitter ai consigli sull’alimentazione: un 2024 con 40 incontri per il Centro per le famiglie

Il 2024 è stato un anno particolarmente vivace e ricco di novità per il Centro per le famiglie di Cesena , servizio fondamentale per tutti i genitori che vivono in città e nei comuni della Vallata del Savio. Sono infatti diverse le occasioni create dal presidio di via Ancona 310, gestito dall’Azienda Pubblica di servizi alla persona (Asp): dalla ricerca di una baby sitter (70 le famiglie che si sono rivolte al servizio e 58 le babysitter inserite nel database) alla condivisione di informazioni legate alla crescita , all’alimentazione e alla salute del neonato, per poi approdare alle situazioni più delicate riguardanti la separazione tra mamma e papà, il sostegno alla genitorialità e alle coppie in conflitto,e l’affido familiare. Tra gli altri temi trattati: lo svezzamento, l’importanza della lettura fin dai primi mesi di vita, la disostruzione pediatrica, pannolini lavabili, il primo anno di vita, bambini e smartphone, e altri incontri che dopo una prima parte teorica prevedono un momento più pratico.

Nel dettaglio, nel corso del 2024 sono stati 40 gli incontri proposti a cui hanno preso parte oltre 1.100 famiglie. Particolarmente partecipati sono stati gli incontri tematici sull’infanzia e l’adolescenza rivolti ai genitori e ad adulti che si occupano di bambini e bambine, realizzati insieme ai professionisti all’Ausl della Romagna, i volontari di ‘Nati per leggere’, la Croce Rossa Italiana o condotti dalle operatrici del Centro per le Famiglie.

“Il Centro per le famiglie – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – è un servizio fondamentale per le mamme e i papà e per le famiglie più in generale, comprese quelle straniere che non sempre godono sul territorio di una rete di affetti e di punti di riferimento a cui potersi affidare nell’organizzazione della vita familiare. Lo scopo di questo servizio gestito da Asp e che di fatto crea occasioni di aggregazione, scambio e di integrazione, è di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia attraverso la valorizzazione delle funzioni sociali di supporto alla famiglia. Non a caso, tutte le tematiche affrontate hanno lo scopo di sostenere la relazione genitori e figli, in un clima di confronto e di scambio con l’aiuto di personale qualificato. La presenza nella vallata del Savio – prosegue l’Assessora – ha permesso di raggiungere un bacino maggiore di utenza con una notevole crescita del numero di partecipanti rispetto al 2023. Tutti i momenti di incontro proposti ai neogenitori dalla coordinatrice e da operatrici competenti e qualificate consentono ai partecipanti di scambiare esperienze e di essere affiancati da professionisti per consulenze genitoriali e colloqui con pedagogisti. È questo un servizio che si inserisce pienamente nelle politiche di welfare per la persona e le famiglie intraprese dai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio anche al fine di intercettare i diversi bisogni delle famiglie a livello locale e di fornire dunque risposte concrete e flessibili”.