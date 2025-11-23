Cesena, dalla Fondazione Cassa 190mila euro per progetti educativi, sociali e culturali

CESENA. È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando con il quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena mette a disposizione fondi assegnati dall’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia Romagna a sostegno di progetti educativi, sociali e, quest’anno per la prima volta, culturali. Si tratta dello strumento più importante utilizzato dalla Fondazione per l’assegnazione di contributi alle realtà non profit del territorio: solo nell’ultimo anno in questo modo sono stati distribuiti 92.700 mila euro che hanno finanziato 10 iniziative.

Con il nuovo bando cresce sensibilmente la disponibilità economica. L’importo complessivo, infatti, è praticamente raddoppiato rispetto al precedente stanziamento, attestandosi sui 190mila euro. Possono fare richiesta soggetti pubblici, enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS; cooperative e imprese sociali, e comunque realtà non a scopo di lucro. Esclusi, invece, i soggetti di natura commerciale; le persone fisiche; partiti e movimenti politici; organizzazioni sindacali e di categoria.

È possibile candidare progetti di vario tipo ricadenti nei seguenti ambiti: arte, attività e beni culturali, volontariato, sanità, cura delle persone, educazione, istruzione e formazione. Per ottenere il beneficio, le iniziative dovranno obbligatoriamente essere realizzate nel territorio di competenza della Fondazione, cioè i Comuni del comprensorio di Cesena, Valle del Savio e Valle del Rubicone. I progetti ammessi potranno ottenere un contributo fino al 50% delle spese sostenute.

Le domande vanno presentate esclusivamente usando il modulo “Richiesta contributi” (scaricabile dal sito della Fondazione www.fondazionecarispcesena.it/contributi/modulo-richiesta-contributi) e dovranno essere inviate via mail all’indirizzo fondazione@fondazionecarispcesena.it entro l’8 gennaio 2026. I progetti selezionati e ammessi al contributo, previa comunicazione scritta da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, dovranno essere successivamente caricati insieme agli allegati richiesti sul portale SIME dell’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia Romagna. Per ogni informazione è possibile contattare la Fondazione al numero tel: 0547 20322