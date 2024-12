Cesena, dalla calligrafia cinese alla scrittura occidentale, alla Biblioteca Malatestiana due laboratori e una cerimonia del tè

Nell’ambito della mostra “Segni dal mondo. Dalla calligrafia cinese alla scrittura occidentale”, fruibile nella sala Piana della biblioteca Malatestiana fino a domenica 12 gennaio, nei prossimi giorni si terranno due laboratori su prenotazione.

Il primo, in programma per venerdì 13 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, è in programma presso la biblioteca Malatestiana moderna. Si tratta dell’evento “La nascita dei segni: dalla preistoria all’inconscio con il Disegno Brutto” a cura di Alessandro Bonaccorsi. Il Disegno Brutto celebra l’imperfezione e invita chiunque abbia il coraggio di prendere in mano una penna a scoprire il potere trasformativo del disegno. Una mostra interattiva e un laboratorio a aperto a tutti dove i partecipanti contribuiranno con i propri lavori, sperimentando una pratica di disegno spontaneo e liberatorio: l’energia del fare, provare e condividere prima della valutazione dei risultati

Evento a partecipazione gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria allo 0547 610892 oppure scrivendo una mail a prenotazioni@comune.cesena.fc.it.

Il secondo laboratorio, incentrato sulla calligrafia cinese, si terrà venerdì 20 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, in Sala Lignea. Hu Haifeng, Direttore dell’Istituto Confucio dell’Università degli studi di Milano e Professore associato della School of International Education della Liaoning Normai University, presenterà alcune delle sue opere e terrà un breve seminario sulla tradizione e le tecniche della Calligrafia Cinese. Seguirà una dimostrazione dal vivo, dopo la quale i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova in un laboratorio pratico. A fine giornata tutti i partecipanti potranno prendere parte alla cerimonia del Tè.

Anche in questo caso l’evento sarà a partecipazione gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria (0547 610892 - prenotazioni@comune.cesena.fc.it).

Completano la mostra presso la Biblioteca Malatestiana altre due esposizioni presenti in città: Gianluca Bosi – Arazzi di Luce – La scrittura si fa immagine, presso la Chiesa di San Zenone e Rosetta Berardi & Maeda Kamari – Alfabeti & Memorie presso la Chiesa di Santa Cristina. Entrambe le mostre sono a cura di Andrea Pompili e Marisa Zattini e organizzate da Il Vicolo – Sezione Arte in collaborazione con Euritmie.

Per saperne di più e per conoscere gli orari di visita: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/54716.