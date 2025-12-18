Cesena, dalla barchetta giocattolo in celluloide alla scultura di Michael Jordan: i tesori di “C’era una volta”

Torna nella sua edizione speciale prenatalizia, la mostra mercato “C’era una volta” sabato 20 e domenica 21 dicembre nei padiglioni di Cesena Fiera.

Ci sarà anche una rarissima barchetta in celluloide del XIX secolo nel Salone speciale “Giochi e giocattoli antichi”. Si tratta di una barchetta – giocattolo prodotta in Gran Bretagna intorno al 1890. In Italia ne esiste solo un altro esemplare, conservato nel Museo degli oggetti in materiali plastici in Piemonte. Questo prezioso esemplare sarà solo esposto, ma si potranno ammirare ed eventualmente acquistare anche tanti altri pezzi che avrebbero fatto la gioia dei bambini di una volta e che oggi fanno gola a collezionisti e nostalgici.

Fra i pezzi presenti, ci saranno tricicli e automobiline a pedali degli anni Trenta e degli anni Cinquanta marchiate Giordani, personaggi resi celebri da Carosello come Susanna Tutta Panna e la Mucca Carolina, trenini a molla inglesi e tedeschi degli anni Quaranta e perfino una locomotiva francese “bourbonnaise”, fabbricata da Charles Rossignol nel 1880.

Naturalmente, accanto allo Speciale dedicato ai giocattoli d’epoca, si svolgerà la classica edizione di C’era una volta con l’officina antiquaria e la ricca offerta di brocante e vintage.

E anche fra i banchi della fiera si possono trovare pezzi sorprendenti. Ad esempio alcune grandi sculture in vetroresina che ritraggo campioni dello sport, fra cui il celebre cestita Michael Jordan e il pugile Mike Tyson.