Cesena, dall’Osteria Fondo nasce “Fondo Fromagerie”: “In centro arriva il formaggio di alta qualità”

Festosa partecipazione oggi pomeriggio, sabato 11 ottobre, per l’inaugurazione di Fondo Fromagerie, la nuova bottega dedicata ai formaggi di qualità, in via Fattiboni 7, nel cuore del centro storico di Cesena. Era presente anche il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e l’assessore allo sviluppo economico del comune di Cesena Lorenzo Plumari.

Il progetto, realizzato da Elia Toni e Alessandro Gaspari, titolari dell’Osteria Fondo, nasce dalla loro profonda passione per il mondo caseario e dal desiderio di offrire alla città uno spazio in cui il formaggio diventa protagonista assoluto della cultura enogastronomica del territorio. Alla cerimonia di inaugurazione, hanno partecipato i cittadini, operatori del settore e rappresentanti istituzionali, a testimonianza di come le nuove aperture contribuiscano a rivitalizzare il centro storico e ad arricchire l’offerta commerciale della città.

“Fondo Fromagerie rappresenta un esempio virtuoso di impresa che nasce dalla passione, dalla competenza e dal desiderio di valorizzare i prodotti d’eccellenza - commenta il presidente Patrignani di Confcommercio - questa nuova realtà contribuisce non solo a rafforzare il tessuto economico locale, ma anche a promuovere la cultura del gusto e la qualità, elementi che sono il vero cuore del nostro territorio e del suo cuore pulsante, il centro. Via Fattiboni è una delle strade storiche del commercio e siamo lieti che sia imprezioisita dalla nuova apertura”

Il punto vendita sarà aperto nei giorni di mercato – mercoledì (9.30-12.30) e sabato (9.30-12.30 e 16.00-19.00) – proponendo una selezione curata che spazia dai piccoli produttori locali ai grandi classici francesi ed europei, nel segno della filosofia aziendale: “valorizzare le eccellenze con leggerezza e autenticità”. “Con Fondo Fromagerie - rimarca Confcommercio che lo annovera tra le imprese associate - Cesena guadagna una nuova attività di gusto e qualità, dove ogni visita diventa un’esperienza di scoperta e convivialità, in un centro a forte connotazione gastronomica”.