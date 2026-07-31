Cesena, dall’Autovelox sulla Cervese 5.281 multe in 6 mesi. Il Comune: “È in regola”

Le polemiche viaggiano veloci. E così il dibattito sulla legittimità dell’autovelox collocato sulla via Cervese, tra le frazioni di Calabrina e Pioppia, ieri ha coinvolto anche il Consiglio comunale di Cesena, dove l’assessore alla Polizia locale, Luca Ferrini, ha ribadito la piena regolarità dello strumento.
Rispondendo a un’interpellanza di “Cesena siamo noi” e Fratelli di Italia, Ferrini ha ricordato che «per 30 anni i dispositivi di rilevazione della velocità sono stati approvati secondo una procedura ministeriale ritenuta valida da tutte le amministrazioni italiane». A originare l’incertezza normativa sarebbe stata una sentenza della Cassazione del 2024 che ha sostenuto per la prima volta la «distinzione formale tra “approvazione” e “omologazione”». L’amministrazione cesenate non si è adeguata a quell’orientamento, forte del sostegno anche del Ministero, che continuava ad applicare la prassi consolidata.