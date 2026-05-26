Cesena, dal Rotary i “Paul Harris Fellow” a Giannini, Mercadini e Ceccaroni

Il motto rotariano “Uniti per fare del bene” si declina anche nella scelta dei conferimenti “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza istituita nel 1957 dalla Fondazione Rotary in memoria del suo fondatore. Il Rotary Club Cesena, presieduto per l’annata da Ombetta Sternini, quest’anno lo ha assegnato, infatti, a Annagrazia Giannini, Roberto Mercadini e Marcello Ceccaroni, ossia non rotariani che si sono distinti per il loro impegno nei settori sociale, umanitario, culturale, scientifico. La consegna (ad eccezione del dottor Ceccaroni, impossibilitato ad essere presente, che lo riceverà il 26 giugno) è stata al centro di una serata conviviale dove gli ospiti sono stati accolti con l’empatia e la riconoscenza che si riserva a chi ha lasciato, e lascia tuttora, una traccia nella comunità locale e non solo. Dopo l’introduzione di Ester Castagnoli, che presiede la commissione delegata ai Paul Harris, i due ospiti sono stati presentati da due soci che ne hanno tracciato l’impegno e i risultati raggiunti. Francesca Amadori ha presentato Annagrazia Giannini; Massimo Cicognani, che ne è stato docente all’università, ha introdotto Roberto Mercadini.