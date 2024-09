Cesena, dal Comune 30mila euro di contributi per le associazioni a sostegno dei giovani

L’Amministrazione comunale di Cesena mette a disposizione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di Cesena un pacchetto di risorse: 30mila euro, da destinare alla realizzazione, in città, di iniziative e attività rivolte a giovani, nell’ambito del progetto “Caldèra - fuoco alle idee” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito degli interventi di cui all’intesa “Geco 13”.

“Con il mondo associativo locale – commenta l’assessora alle Politiche giovanili e delle differenze Giorgia Macrelli – ci confrontiamo costantemente per condividere iniziative, progetti e percorsi che possano avere un riscontro pubblico importante, ma anche per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dell’intero territorio, dai quartieri al centro. La nostra città è caratterizzata da una rete associativa molto viva e partecipata, diventata negli anni un canale imprescindibile per parlare ai giovani e in cui loro stessi progettano attività in linea con i loro interessi. Su queste basi intendiamo sostenere concretamente le proposte riguardanti l’inclusione dei giovani, educazione civica ed impegno sociale, ma anche azioni di animazione socio-educativa e di promozione della creatività e tutela dell’ambiente. Invito dunque le associazioni a farsi avanti per rendere Cesena ancora più viva, creativa ed inclusiva”.