Cesena, dal 25 maggio chiusa via San Giorgio per lavori al ponte sul rio Granarolo

Nel territorio di Cesena, a partire da lunedì 25 maggio e fino al 30 giugno, in via San Giorgio, nel tratto compreso tra le vie Violone di Gattolino e Mariana, sarà istituito un divieto temporaneo di transito per consentire i lavori urgenti di ricostruzione del ponte sul Rio Granarolo e la messa in sicurezza dell’infrastruttura.

Il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere nei tratti interessati dai lavori. Per limitare i disagi alla circolazione e prevenire situazioni di congestione del traffico nelle aree limitrofe, verranno inoltre istituiti sensi unici temporanei lungo le vie Calabria e Pisignano. Agli automobilisti diretti verso l’abitato di San Giorgio si consiglia di utilizzare preferibilmente la via Provinciale Cervese come percorso alternativo.