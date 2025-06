Cesena, dal 16 giugno il maxi-cantiere Hera in zona ospedale: lavori per tutta l’estate

L’intervento, per il quale è stimato un investimento di Hera di 1,5 milioni di euro, grazie alla posa di 650 metri di condotte, permetterà l’interconnessione dei due sistemi teleriscaldamento di Cesena, ora separati. Questo si tradurrà in una maggior resilienza del sistema cittadino, a beneficio di tutte le utenze ad oggi servite. L’intervento, oltre a garantire una maggior resilienza dei sistemi, renderà possibile l’allacciamento al servizio teleriscaldamento per nuovi clienti presenti lungo le vie G. da Verrazzano, Lazio e Abruzzi. Oltre a questo intervento, verranno sostituite le dorsali e gli allacciamenti d’utenza acqua e gas ormai obsoleti per migliorare il servizio ai clienti finali.

Lunedì 16 giugno , in zona ospedale dalla Rotonda Madre Teresa di Calcutta per proseguire la settimana successiva in via Giovanni da Verrazzano , che sarà chiusa dal 23 giugno, inizieranno i lavori per l’interconnessione e ampliamento dei sistemi di Teleriscaldamento denominati “Bufalini” e “Ippodromo”.

Il cantiere per l’estensione del teleriscaldamento e per il rifacimento di alcuni tratti di rete acqua e gas, che durerà fino al 22 settembre, interesserà il tratto di via Giovanni da Verrazzano compreso tra la Rotonda Madre Teresa di Calcutta e la Rotonda Elettra, per poi interessare la via Lazio nel tratto tra Viale Guglielmo Marconi e Abruzzi e infine il tratto di Viale Abruzzi fino alla Rotonda Azeglio Vicini.

Si renderanno perciò necessarie alcune modifiche alla viabilità pensate per garantire le condizioni di sicurezza limitando il più possibile i disagi alla circolazione. Per chi proviene da Cesena centro non sono previste modifiche per immettersi su via Fiorenzuola da Porta Santi e anche per chi proviene da Gambettola/Rimini lungo la via Emilia non sono previste modifiche per l’accesso a via Fiorenzuola.

Le uniche variazioni riguardano gli automobilisti provenienti da Cesenatico, ai quali all’incrocio semaforico di via Piemonte con Viale Marconi verrà consigliato di girare a sinistra su viale Marconi fino alla rotonda di Case Finali per poi immettersi su via Fiorenzuola, e quelli provenienti dall’autostrada o dallo stadio, per i quali verranno apposti preavvisi già dalla rotonda San Pietro, che avranno una doppia alternativa: proseguire su viale Marconi, oppure svoltare a destra su via Deledda per collegarsi con via Fiorenzuola.

Tutti i percorsi consigliati all’utenza verranno opportunamente segnalati lungo Viale Marconi e le strade laterali, dove sarà presente di volta in volta la segnaletica specifica con indicazione dei lavori e della viabilità alternativa, concordata con il Comune di Cesena e la Polizia Locale.

I lavori saranno portati avanti, chiudendo la circolazione in limitate porzioni stradali, grazie a un cantiere mobile di circa 70 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza, che avanzerà contestualmente alla posa della nuova tubazione.

Sarà sempre garantito il passaggio ai residenti per raggiungere le loro abitazioni e il transito dei pedoni e delle bici, in zone identificate da un lato o dall’altro della strada, a seconda dell’evoluzione del cantiere.