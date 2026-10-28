Cesena, dai laboratori delle casine al progetto “Me-Lo-Dica”: lo splendido lavoro dei ragazzi di Enaip

Si è tenuta nella mattinata di lunedì 26 ottobre, la consegna ufficiale dei quadri realizzati dagli utenti con disabilità del Centro Socio-Occupazionale Le Casine di Fondazione Enaip Forlì-Cesena ETS. A consegnare personalmente le opere d’arte è stata una delegazione di utenti in rappresentanza dei CSO di Cesena e Savignano che ha fatto visita alle sedi della Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, del Consorzio Caiec e di Confartigianato Federimpresa Cesena. I quadri erano stati battuti e aggiudicati nel corso dell’asta di beneficenza Charity Dinner svoltasi ai Giardini Pubblici in occasione della Festa di San Giovanni, evento benefico promosso da CesenaFiera e Fondazione Maratona Alzheimer, per valorizzare progetti rivolti alla disabilità e sostenere percorsi di autonomia sul territorio.

Grazie al ricavato dell’asta, Enaip andrà a sostenere l’avvio di Me-Lo-Dica, l’innovativo hub artistico e inclusivo la cui partenza operativa è prevista per i primi mesi del 2027. Importante sottolineare come questi contributi siano destinati a un progetto esso stesso di profonda inclusione, pensato e strutturato per coinvolgere e unire giovani e adulti con o senza disabilità.

“Me-Lo-Dica” sarà un laboratorio aperto, inclusivo e permanente nel cuore di Cesena, negli spazi centrali e ben accessibili del Foro Annonario. Pensato per tutta la cittadinanza, lo spazio sarà liberamente fruibile da chiunque desideri avvicinarsi alle arti performative, imparare a suonare uno strumento o semplicemente condividere momenti di socialità in un ambiente protetto e stimolante. Qui l’incontro tra insegnanti di musica, educatori, giovani e persone con disabilità darà vita a percorsi di musica, danza e teatro capaci di abbattere ogni barriera sociale ed economica. Grazie anche all’uso di tecnologie e strumenti digitali accessibili, il progetto permetterà a chiunque di esprimersi al fianco dei propri coetanei, trasformando l’arte in un linguaggio universale di reale integrazione e condivisione. Particolarmente toccante è stato il momento della consegna dei quadri.