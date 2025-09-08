Cesena, dai Kolors a Ivana Spagna, concerto gratuito in piazza del Popolo domenica 28 settembre

CESENA. Domenica 28 settembre, piazza del Popolo a Cesena si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico all’aperto per una serata all’insegna della musica e del divertimento, con ingresso gratuito per tutti. L’evento avrà inizio alle ore 20:30 ma il centro della città è pronto ad accogliere il grande pubblico sin dal mattino tra iniziative culturali, mostre allestite nelle gallerie d’arte del Ridotto e Pescheria, e l’ordinaria proposta enogastronomica delle attività del centro.

A partire dalle ore 20, i dj di Radio Studio Delta si alterneranno sul palco con animazione e distribuzione di gadget per il pubblico per preparare la piazza all’arrivo dei big della musica. Dopo l’animazione, sarà la volta degli artisti della scena pop italiana e internazionale: tra i protagonisti della serata si esibiranno Cioffi, l’icona degli anni ’80 Ivana Spagna con dj Nuzzle e la loro ‘T’amo, t’amo, t’amo’, versione remix della celebre ‘T’amo amore t’amo’, Michele Bravi con l’esplosiva ‘Popolare’, Tancredi, Trigno, Crytical, Mar Lucas, Mida, Simone Bernini, The Kolors ed Emanuele Aloia.

L’evento è organizzato e proposto dall’Unione dei Comuni Valle del Savio e dal Comune di Cesena insieme a Radio Studio Delta.

Il palcoscenico sarà allestito, a partire dal pomeriggio di sabato 27 settembre, in prossimità del quarto lato della piazza (lato viale Mazzoni). Come accade in queste occasioni, la fontana Masini sarà protetta da un muro di transenne e si potrà accedere alla piazza da via Zeffirino Re, Piazza Amendola e viale Mazzoni. È consigliato parcheggiare nelle seguenti strutture dedicate alla sosta: Ippodromo, Montefiore e Ponte Abbadesse (con la possibilità di parcheggiare l’auto e di recarsi in centro storico a bordo della navetta bus); parcheggio Guidazzi (via Giuseppe Verdi - Sacro Cuore), Mattarella (via Piersanti Mattarella), IV novembre (viale IV novembre). Per tutte le altre informazioni sulle strutture e sulle modalità di fruizione delle stesse: https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/mappa-dei-parcheggi/.