Cesena, dai diritti dell’infanzia ai pannolini lavabili: i nuovi appuntamenti dal Centro per le famiglie

Anche nel corso del mese di novembre il Centro per le famiglie di Cesena propone alle mamme e ai papà una serie di appuntamenti per tutta la famiglia. La nuova programmazione sarà introdotta nella sede di via Ancona 310, domani mattina alla 10, dagli appuntamenti mensili de “La seconda colazione”, uno spazio di ascolto e di condivisione di esperienze che spesso le mamme e i papà si trovano ad affrontare.

In vista della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre, sabato 18, alle 17.30, al teatro “Dolcini” di Mercato Saraceno andrà in scena “Il pacco”, lo spettacolo a cura di Giuseppe Viroli, del Teatro Distracci, per la promozione dell’accoglienza e dell’Affido familiare. Narrazione teatrale con attore, immagini e suoni per bambini dai 6 anni, ragazzi e famiglie. Lunedì 20, alle 16.30, negli spazi di Bibliostelle, a Ponte Pietra, letture a tema e conversazioni sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Martedì 21, alle 17.30, presentazione del testo illustrato “A volte succede che... Ti racconto Spazio neutro”. Interverranno la presidente di Asp Cesena-Valle Savio Maria Elena Baredi e Claudia Giudici, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Emilia-Romagna. Giovedì 23, alle 16.30, sempre a Bibliostelle, si terrà la presentazione del libro “S. Giorgio in lotta contro il drago” scritto usando la comunicazione aumentativa alternativa. Sabato 25, alle 10, le bambine e i bambini dei nidi d’infanzia “Piccole Stelle”, “Piccole Impronte” e il nido comunale di San Piero in Bagno porteranno in piazza a Mercato Saraceno i diritti.

Prosegue la rassegna “Genitori Insieme” per accompagnare le mamme e i papà dopo la nascita dei loro figli e per i loro primi 1000 giorni di vita. Tutti gli incontri sono gratuiti. Si comincia martedì, alle 16.30, con “Intelligenza emotiva: riconoscere e accogliere le emozioni”. A seguire: mercoledì, stessa ora, “Pannolini lavabili: una scelta consapevole” con Nicole Triboli e l’assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Lucchi; venerdì 24, alle 9 sarà la volta di “Cucinare in famiglia” insieme al dietista Giuseppe Rivieccio dell’Ausl della Romagna. Nuovi appuntamenti anche per la rassegna di incontri “Crescere insieme nella Valle del Savio” a Sarsina (martedì 7), Mercato Saraceno (martedì 14) e Bagno di Romagna (mercoledì 15), e di “Divertiamoci in natura” con attività di gioco e creativa dedicate ai piccoli dai 3 ai 6 anni insieme ad un adulto. Mercoledì 29, 16.30, al Centro per le famiglie. Proseguono anche i laboratori su Gianni Rodari a Bibliostelle per bambine e bambini dai 2 anni. Il prossimo appuntamento è per giovedì 16 con “Favole a rovescio”.

Per informazioni: 0547333611, informafamiglie@comune.cesena.fc.it.