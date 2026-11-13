Cesena, da Orogel una generosa donazione per il nuovo angiografo del Bufalini

C’è non poco entusiasmo all’Ospedale Bufalini di Cesena per il nuovo angiografo donato da Orogel. L’apparecchio, dal costo di 549mila euro, è già stato installato e verrà impiegato da quattro diversi reparti per svolgere operazioni con procedure a impatto a contenuto. Stando alle dichiarazioni del direttore del dipartimento di radiologia Marcello Bisulli si rivelerà particolarmente utile nel trattamento dei pazienti più fragili come gli anziani. L’inaugurazione di questa mattina ha visto dunque l’ampio ringraziamento da parte di tutto il personale sanitario della struttura e delle cariche amministrative nei confronti del presidente Orogel Bruno Piraccini.

Il sindaco Enzo Lattuca ha acclamato l’arrivo del quarto angiografo con una particolare riflessione sull’unicità della sinergia che lega Ausl, il territorio e le cooperative come Orogel: «In un mondo in cui regna la logica del profitto l’unicità del sostegno delle aziende romagnole al settore sanitario acquista un valore identitario oltre che economico, divenendo prova di una sinergia che, senza voler spaventare nessuno, sembra dar vita ad un nuovo tipo di capitalismo, disposto ad interessarsi alle persone e al loro benessere».