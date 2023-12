Cesena, da Nicoletta Braschi a Mariangela Gualtieri, da Adriano Piraccini a Luciano Poggi: sfilata di personaggi della città nel calendario Cils 2024

Un calendario originale dei ragazzi della Cils per colorare di allegria il nuovo anno con alcuni grandi personaggi di Cesena. L'idea del calendario del 2024 nasce dalla voglia di sottolineare e valorizzare il legame creatosi in 50 anni di attività tra la città di Cesena e la Cooperativa Cils, nata nel 1974. Protagoniste sono le persone con disabilità, da sempre al centro del progetto di Cils, che vengono fotografate insieme ai volti noti della nostra città nei luoghi più significativi di Cesena, dallo stadio Dino Manuzzi al teatro Bonci. Inclusività ed esclusività, due parole gramaticalmente all'apparenza in antitesi, sono diventate una splendida realtà in questi 50 anni, dimostrando come il superamento delle barriere e dei pregiudizi possa trovare compimento nell' inclusione partendo dalle proprie unicità.

Tutti diversi ma uguali, il motto della cooperativa, si è concretizzato nella realizzazione del calendario, dove i protagonisti di Cesena, vere e proprie eccellenze in ogni campo, dall'arte alla medicina, dallo sport allo spettacolo, sono state ritratte insieme ai protagonisti di Cils. Grande l'entusiasmo che ha coinvolto sia gli uni che gli altri nel partecipare al progetto. Lo storico capitano del Cesena Adriano Piraccini ad esempio, si è presentato sul set con la mitica maglia in “lanina” Fratelli Dieci, storico sponsor degli Anni 80 del cavalluccio. Oppure Marcello Siboni ha rivestito per un giorno l'iconica divisa della Mercatone Uno, la leggendaria squadra che ha consentito a Marco Pantani di compiere le sue epiche gesta, scolpite per sempre negli annali del ciclismo e nella memoria degli appassionati. Distanze che si accorciano, barriere che cadono e sogni, grandi o piccoli che siano, che si accomunano, tanto da vedere invertiti i ruoli, come quello del professor Claudio Vicini, luminare internazionale dell'otorinolaringoiatria, per una volta paziente e visitato da Marinella, oppure Mariangela Gualtieri, poetessa che diventa studente indisciplinato messa in riga da Emanuela. Simboli della Romagna come il Cesena Calcio e il liscio, hanno visto protagonisti Luciano Poggi, intento a leggere la gazzetta dello sport insieme a Luca, e Luana Babini, impegnata a cantare per Gilberto e Paola, ballerini improvvisati quanto partecipi. Dal mondo dello spettacolo si sono prestati Maurizio Ferrini, che nei camerini del teatro Bonci ha sistemato la parrucca della signora Coriandoli a Marcello e Roberto Mercadini, monologhista per un giorno insieme a Vittorio al teatro Bogart.

Grande è stata l’emozione nel vedere posare un’attrice protagonista di pellicole indimenticabili come Nicoletta Braschi, insieme ad Enrico nel parco Cils “Gigi Degli Angeli” di via Boscone. Il messaggio che Cils vuole mandare dopo 50 anni di attività è di non smettere di credere nei propri sogni, senza porre loro dei limiti, proprio come ha fatto Fabio Zaffagnini, ritratto con Noemi, Danilo e Corrado allo stadio Dino Manuzzi per la rievocazione di Rockin 1000. Credere nei propri sogni come Francesco, sindaco per un giorno, diverso ma uguale! Come tutti quanti noi!