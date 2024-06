Cesena, da Leoni nasce il gelato al Pepe di Sichuan

Non solo il Pepe di Sichuan, ma anche i Semi di Nigella, ossia i cosiddetti “semi benedetti” del cumino nero. Ingredienti per piatti sofisticati? Non proprio: il gelatiere e botanico Roberto Leoni li ha resi componenti preziose per caratterizzare nuovi gusti di gelato. Una formula originale per cavalcare una tendenza che sta sempre più spopolando nel re-interpetare un grande simbolo del Made in Italy, ossia l’aggiunta di spezie. E chi se non un esploratore del gusto come il cesenate Roberto Leoni poteva dare prova del suo estro nella creazione di gusti innovativi con le nuove spezie Cannamela. Il gelatiere romagnolo ha così realizzato due ricette a dir poco sorprendenti. La prima, con melone bianco e un infuso con Semi di Nigella; la seconda, invece, con pesca, tè d’ibisco e una spolverata di Pepe di Sichuan. Un approccio fantasioso e artigianale, “che trova nella creazione di nuovi sapori, accostamenti accattivanti ed esotici il vero valore aggiunto, grazie a materie prime ancora troppo poco conosciute ma che sanno assolutamente esaltare sapori e abbinamenti anche non così immediati e quotidiani”, afferma Leoni.

«Da sempre la selezione all’origine e la qualità delle materie prime sono i nostri punti di forza - afferma Manuela Villa, Head of Marketing Food di Gruppo Montenegro - insieme alla capacità di innovare e di saper intercettare i gusti in evoluzione del consumatore. Grazie a questo “saper fare” oggi siamo quindi in grado di guardare con attenzione ai trend emergenti, come ad esempio l’utilizzo delle spezie all’interno di ricette inedite e particolari come il gelato».